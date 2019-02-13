12.02.2019 В «Тузловские лиманы» прилетела стая редких птиц В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетела стая редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины. Красноносый нырок относится к вымирающему виду. У этих птиц яркий красно-малиновый клюв, оранжевая голова, а также красные лапы и оболочка глаза. В брачный период особенно ярко "наряжается" самец: перья головы становятся оранжевыми, спинка коричневая, шея и нижняя часть головы белые. Именно эта окраска у них сейчас уже есть, значит они готовы к наступлению ранней весны, - рассказал на своей странице в Фейсбук эколог Иван Русев.