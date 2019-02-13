12.02.2019 Потемкинская лестница: от лепнины до бомжей Не так давно в Одессе случился скандал с участием коммунальных служб, варварским способом сбивших лепнину со старинных зданий в историческом центре города. После того, как общественные активисты возмутились подобной, в кавычках, «реставрацией» памятников архитектуры, чиновники поспешили уверить общественность в том, что сбитые части декора будут бережно собраны и сохранены в «специальных помещениях». Что же происходит на самом деле – в сюжете наших корреспондентов.