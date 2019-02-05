05.02.2019

Одесситы остались без воды

Сразу три района города остались без воды. Всему виной масштабная авария водопровода на Люстдорфской дороге. Почему не удалось быстро ликвидировать течь, и что именно послужило причиной данного происшествия – в сюжете наших корреспондентов.

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что настоящее время, с целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода. Ориентировочное время завершения этих работ и восстановления водоснабжения — 22:00. Обращаем внимание, что с учетом отключения значительной части города может потребоваться дополнительное время для заполнения системы, и вода у некоторых потребителей в отдаленных от насосных станций районах может появиться позже указанного времени.

После восстановления подачи воды аварийные бригады «Инфоксводоканала» продолжат локальный ремонт участка водопровода. На период ремонтных работ без водоснабжения останутся всего несколько домов вблизи места аварии.