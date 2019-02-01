01.02.2019 «Ночных бабочек» не выпустили в Европу Украинские девушки едут зарабатывать за рубеж. Кому хочется получать сразу много, нередко избирают сомнительную профессию. Троим таким трудовым мигранткам помешали украинские правоохранители.