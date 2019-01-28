28.01.2019

Забытая дорога

Внутридворовой проезд между домами № 61/7 и 61/1 по улице Бреуса представляет собой сплошную яму. Куда только ни обращались за помощью горожане – всё напрасно. Коммунальные службы отказываются ремонтировать дорогу.