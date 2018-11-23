24 ноября
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В ходе судебного процесса по делу о покупке горсоветом здания «новой мэрии» продолжалось оглашение обвинительного заключения.
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