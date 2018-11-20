20.11.2018

«За доступное авто»

20-го ноября, по всей Украине стартовала акция протеста активистов «Авто Евро Силы». В 56-ти городах Украины владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию «За доступное авто». Одесса не стала исключением.