19.11.2018

Трагедия в Хлебодарске

Ликвидация остановочного комплекса при ремонте трассы Одесса-Рени, из-за чего люди вынуждены ждать общественный транспорт под открытым небом и в зной и в дождь, - не самое страшное, что сегодня происходит в поселке городского типа Хлебодарское.

20-го ноября в половине восьмого утра жители Хлебодарского опять перекроют трассу Одесса-Рени до приезда начальника Облавтодора. Требование – установка на данном участке дороги светофора. И главное – чтобы виновники трагедии были наказаны.