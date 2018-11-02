02.11.2018 «Инфоксводоканал»: прокладка нового водопровода на аварийных участках жилмассива Таирова Филиал «Инфоксводоканал» проводит масштабные работы по замене изношенных водопроводных и канализационных сетей в разных районах города. Сейчас сотрудники предприятия занимаются прокладкой нового водопровода на наиболее аварийных участках жилмассива Таирова. Изношенные коммуникации, проложенные в 70-е годы минувшего века, меняют на новые и долговечные. За действиями специалистов предприятия в Киевском районе Одессы наблюдали наши корреспонденты.