26.10.2018

Бесплатные видеоуроки физики

Доброе дело для миллионов школьников и родителей во многих странах сделал преподаватель физики Ришельевского лицея Павел Виктор. Видеозаписи своих уроков он выложил в интернет. Пользоваться ими бесплатно могут все желающие.

Как стало известно, 25-го октября поздно вечером в Приморском районе Одессы трое мужчин напали на известного украинского учителя физики Павла Виктора и ограбили его. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Нападение произошло под железнодорожным мостом на улице Люстдорфская дорога. Трое злоумышленников толкнули 64-летнего мужчину и отобрали у него велосипед. После этого пострадавший самостоятельно обратился за помощью к медикам. Телесные повреждения он получил из-за падения с велосипеда. Полицейским о происшествии сообщили врачи. По данному факту Хмельницким отделом полиции начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), рассказали в полиции. Личности преступников на данный момент устанавливаются и их разыскивают.