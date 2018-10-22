22.10.2018

Одесситы страдают - коммунальщики бездействуют

В доме № 21 по улице Заславского разрушается чердак, вслед за ним - потолок, да и не только. А у коммунальных служб, как обычно, одна отговорка - нет ни рабочих, ни средств.