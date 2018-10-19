19.10.2018

Выставка музыкальных шкатулок

Счастье состоит из маленьких радостей. Их существует множество, и каждая добавляет свой оттенок в картину человеческого бытия. В Одесском музее звука Василия Пинчука открылась выставка музыкальных шкатулок.