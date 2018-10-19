19.10.2018

Фестиваль «Лавка мастеров»

Центральную аллею парка имени Шевченко превратили в ярмарку. Здесь с 19-го по 21-ое октября будет проходить фестиваль «Лавка мастеров», который собрал умельцев со всей Украины.