16.10.2018 Стрельба в одесской коммуналке В Одессе на улице Льва Толстого поссорились хозяин и гость. Ссора закончилась стрельбой. Злоумышленника, который устроил стрельбу в коммунальной квартире, оперативно задержали правоохранители.