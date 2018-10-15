15.10.2018 Одесское время остановилось? Быть первой и неповторимой – вечное стремление Одессы. Благодаря усилиям умных и талантливых горожан, это всегда удавалось. Нынешние чиновники мэрии невольно и сознательно одесскую оригинальность уничтожают.