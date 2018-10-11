11.10.2018 Авантюра с Дворцом бракосочетания Ремонт памятника архитектуры - Дворца бракосочетания оказался дорогостоящей халтурой. Деньги потрачены, а работу нужно выполнять заново. Привести здание в порядок мэрия обещала еще в июле.