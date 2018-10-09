09.10.2018 Ушел из жизни Леонид Борисенко Ушел из жизни Леонид Иванович Борисенко – личность неординарная, человек твердой закалки, руководитель, умевший ставить задачи и доводить их до конца, подлинный государственник. Он родился 1 октября 1948 года, закончил Одесский технологический институт холодильной промышленности. Многие годы служил в органах КГБ и СБУ, четко и принципиально отстаивая государственные интересы. После увольнения работал в Администрации морских портов Украины, был заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. Избирался депутатом Одесского областного совета. Возглавлял благотворительный фонд имени Бориса Литвака. Свои соболезнования по поводу смерти Леонида Борисенко выразил Эдуард Гурвиц. Сотрудники телекомпании «Круг» выражают свои глубокие соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Леонидом Борисенко состоится в четверг 11 октября в 11.00 в Одесском доме офицеров.