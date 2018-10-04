04.10.2018

Выставка работ Льва Межберга

Объездить многие страны и завоевать признание везде мало кому удается. Одесский художник Лев Межберг был признан на родине, в Европе и Америке. Выставка памяти мастера открылась во Всемирном клубе одесситов.