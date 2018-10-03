03.10.2018 Из Одессы в Бухарест - самолетом Одна из ближайших стран - соседей Украины - Румыния с тридцать первого октября станет еще доступнее. Добраться из Одессы до Бухареста можно будет всего за час. Наши города свяжет прямой авиарейс.