01.10.2018 Одесситы провели массовый субботник по уборке Куяльника В минувшие выходные, по инициативе Аграрной партии, прошла масштабная акция по уборке территории известного на всю Украину курорта «Куяльник». В которой приняли участие члены молодежного крыла Аграрной партии, а также студенты и преподаватели Одесского экологического университета. Вместе с одесситами принимал участие в акции и лидер партии Виталий Скоцик. Всего за несколько часов работы, активистам удалось убрать и вывести несколько десятков тонн мусора.