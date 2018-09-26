26.09.2018

«Инфоксводоканал» призывает абонентов безотлагательно погасить долги

Не смотря на то, что срок оплаты счетов за потребленную в августе воду истек 20 сентября, с филиалом «Инфоксводоканал» еще не рассчитались более трети горожан.