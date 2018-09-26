25.09.2018 Непогода в Одессе: потоп и древопад Штормовой ветер и дождь стали причиной транспортного коллапса в Одессе. Более того, ситуацию усугубил массовый древопад – за несколько часов в нашем городе ветер повалил около десятка деревьев.