04.09.2018 Как сделать жизнь лучше Сделать жизнь лучше можно своими силами. Не дожидаясь, пока помогут городские чиновники и депутаты. Тем более, что ждать от них помощи бывает бесполезно. Нужно только проявить желание и собраться всем миром.