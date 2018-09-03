03.09.2018

Мэрия дает заказы своим

Выгодную работу в Одессе получают близкие городской власти фирмы. Они постоянно выигрывают тендеры и обогащаются за счет бюджета. Очередной заказ отдали компании депутата горсовета от партии «Доверяй делам».