31.08.2018

Одесса - «Рыжий город»

В предпоследний день лета Одесса стала «Рыжим городом». Десятки рыжих одесситов и гостей города собрались у памятнкиа Дюку, чтобы затем пройтись «солнечным» маршем по центральным улицам.