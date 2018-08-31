31.08.2018

Медузы-корнероты атакуют

Одесские пляжи заполонили медузы-корнероты. Специалисты настоятельно рекомендуют отдыхающим избегать контакта с медузами, ведь прикосновение к этим животным может вызвать ожоги и раздражение.