28.08.2018 Спортсмены аэроклуба «Одесса» заняли пятое место на чемпионате мира Сборная команда Украины по высшему пилотажу, которая целиком состоит из спортсменов аэроклуба «Одесса», заняла пятое командное место на XIII чемпионате мира.