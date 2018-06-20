19.06.2018 НАБУ задержало еще одного фигуранта по делу «Краяна» После шести месяцев розыска задержан фигурант дела о предложении взятки детектива НАБУ. 15-го июня 2018-го года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.