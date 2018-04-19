19.04.2018

Отремонтированному мосту Коцебу нужен ремонт?

На носу - туристический сезон. Городские власти вновь рассказывают о небывалых успехах в деле привлечения туристов в Одессу. Между тем, объектов, ради которых до недавних пор стоило посетить наш город, остается все меньше и меньше. Одни не выдерживают испытание временем и просто рассыпаются на глазах – так, как это происходит с домом Руссова. Другие же перестают быть достопримечательностями после того, как их ремонтирует одесская мэрия.