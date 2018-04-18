12.04.2018 Как чиновники «оживили» район у кладбища Жилой фонд нашего города, кажется, окончательно приходит в негодность. Разумеется, речь идет не о новостроях, а о домах еще дореволюционной и советской постройки. Между тем, и в тех, и в других продолжают жить простые одесситы. Нового жилья им никто не предлагает, а следить за старым не всегда хватает материальной возможности. При этом, помощи ни от чиновников, ни от коммунальных служб люди не видят. По одному из таких адресов побывали наши корреспонденты.