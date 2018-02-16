16.02.2018 Сессия горсовета: если урок не впрок В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. Повестка дня включала в себя достаточно большое количество вопросов, среди которых были выделение земли под застройку на территории санатория Чкалова и Французском бульваре, а также передача в аренду земли в историческом центре частным лицам. Кроме того, депутаты поделили кредитный миллиард, более половины которого получит управление капитального строительства, и еще часть будет выделена на осуществление проектов «Общественного бюджета». Об этом и многом другом – подробнее в нашем сюжете.