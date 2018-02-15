15.02.2018 Афганистан. 29 лет памяти Пятнадцатого февраля сотни тысяч ветеранов на всем постсоветском пространстве отметили 29-ую годовщину окончания вывода войск из Афганистана. Одесские афганцы традиционно собрались у мемориала в парке Шевченко.