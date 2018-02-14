14.02.2018

Французский бульвар продолжают застраивать

На ближайшую сессию городского совета планируется вынести вопрос о застройке еще части Французского бульвара. На этот раз, речь идет об участке земли, находящемся в районе Музыкальной комедии. Стоит отметить, что здесь же располагается памятник архитектуры, известный в нашем городе как «Дом судей». Не навредит ли предполагаемое строительство старинному зданию и не поставит ли под угрозу уничтожения и этот памятник архитектуры – выясняли наши корреспонденты.