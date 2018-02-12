12.02.2018

Лебеди прилетели

До конца зимы осталось две недели, и совсем скоро появятся первые весенние цветы. А пока сказочной красотой нас радуют птицы. В залив у паромной переправы по дороге на Черноморск снова прилетели белые лебеди.