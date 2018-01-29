29.01.2018 Впервые на сцене Ла Скала выступил одессит! Впервые одессит сыграл на сцене легендарного театра. Знаменитый пианист Алексей Ботвинов сейчас выступает в миланском Ла Скала, исполняя произведения Баха в культовой балетной постановке.