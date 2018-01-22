22.01.2018 В честь защитников Донецкого аэропорта Всеукраинский флэшмоб, посвященный защитникам Донецкого аэропорта - украинским «киборгам», прошёл 21-го января. Сразу несколько мероприятий, посвящённых этим событиям, состоялись и в Одессе.