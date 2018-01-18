18.01.2018

Чудеса природы

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» был замечен… зимующий фламинго. Такое неожиданное наблюдение одесским ученым - сотрудникам дирекции парка удалось сделать с помощью специальной аппаратуры.