16.01.2018 Из-за вспышки кори в 17-ти районах продлены каникулы Из-за вспышки кори в одесской области продлены школьные каникулы. Руководители нескольких школ поддержали идею записи уроков, фрагментов с объяснением нового материала по параллелям.