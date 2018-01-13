12.01.2018

Мэрия продолжит ремонтировать отремонтированное

Весь 2017-ый год в нашем городе прошел под эгидой так называемых ремонтов, благоустройств и реконструкций, на которые из бюджета Одессы была израсходована весьма серьезная сумма в сотни миллионов гривень. Такие, например, как реконструкция моста Коцебу и реализация проекта «Скоростной трамвай» с ремонтом транспортной развязки в районе Пересыпи. При этом, несмотря на то, что эти работы официально завершены, мэрия вновь планирует выделить на эти объекты десятки миллионов из бюджета.