11.01.2018 В Одессе обсудили будущее Летнего театра С момента всем известных событий в Летнем театре, расположенном в Городском саду, прошло почти два месяца. Напомним, 18-го ноября пошлого года более тысячи горожан вышли на протестную акцию против застройки Летнего театра, который нынешний владелец помещений, находящихся на территории театра, намеревался превратить в очередной многоэтажный торговый центр. О том, что именно так и должно было произойти, свидетельствуют документы, предоставленные одесскими активистами.