29.12.2017

Праздник приближается…

Одесса готовится к встрече Нового года. А городские власти - к трате бюджетных средств по этому случаю. По распоряжению Геннадия Труханова, только на фейерверк мэрия планирует потратить несколько сот тысяч гривен.