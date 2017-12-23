22.12.2017

Новогоднее чудо

Праздник Нового года и Рождества Христова пришел и в детский дом-интернат, расположенный в нашем городе по адресу: улица Макаренко, 20. Его воспитанницы, девочки в возрасте от 4-х до 18-ти лет, имеют особенности умственного и физического развития, и от большинства из них родители отказались. Может, потому так важно было подарить им хоть немного тепла и ощущения праздника, который для них устроили благотворительный фонд «Французский бульвар» и артисты одесских театров.