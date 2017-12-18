18.12.2017

«Аграрная партия Украины»: эволюция достоинства!

Украина теряет в количестве населения, в экономике, теряет на продовольственных и промышленных рынках, теряет в своем международном положении. И, к сожалению, эти факты приходится констатировать спустя 26 лет после обретения нашим государством независимости. Как сделать так, чтобы украинцы перестали выезжать за границу в поисках лучшей судьбы; как сделать так, чтобы украинские села вновь развивались, а в городах возрождалась промышленность – на эти и многие другие вопросы одесситы смогли получить ответы на встрече с руководством политической силы «Аграрная партия Украины».