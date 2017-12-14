14.12.2017 Одессит – чемпион мира по степу! Одессит Александр Останин стал лучшим на престижном международном конкурсе IDO Gala World Event (АЙ ДИ ОУ ГАЛА ВОРД ЭВЕНТ). Конкурс проходил в пригороде Варшавы.