13.12.2017

Авторы социального проекта просят поддержки одесситов

Инициаторы создания Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью на базе Городской клинической больницы №8 просят одесситов поддержать их проект и проголосовать за выделение средств в рамках электронной платформы «Социально-активный гражданин». Новое реабилитационное отделение будет рассчитано на 30 коек и, по замыслу аторов проекта, позволит, практически, полностью возвращать к полноценному здоровому образу жизни тяжело больных людей, значительно улучшать экономический и морально-психологический климат общества.