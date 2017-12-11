11.12.2017 В Одессе состоялся детско-юношеский турнир по боксу В минувшее воскресение в Одессе на базе Детской юношеской спортивной школы № 5 состоялся турнир по боксу, в котором приняли участие около 60-ти ребят в возрасте от 4-х до 16-ти лет.