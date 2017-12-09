08.12.2017

Памяти Романа Кармена

Пока чиновники мэрии разрушают город, художники пытаются украсить даже развалины и напомнить одесситам о людях, чьи дела стали славой и гордостью страны. Среди из них – кинооператор и режиссер Роман Кармен.