07.12.2017

Одесская мэрия планирует застройку Ланжероновского спуска?

Одесский городской совет планирует передать в частные руки участок, находящийся по адресу: улица Ланжероновская, 2/1. Речь идет о полуразрушенном здании и территории под ним, расположенной между Литературным музеем и музеем Одесского порта. Официально земля уходит частной компании «для эксплуатации и обслуживания здания торгово-административного назначения». Но по факту - здесь, скорее всего, появится очередной высотный торгово-развлекательный комплекс.