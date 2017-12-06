06.12.2017 Странное благоустройство на детской площадке Еще один пример странного благоустройства в Одессе. Речь идет о детской площадке в сквере Марсельском на Французском бульваре, которой выпало «счастье», в кавычках, быть облагороженной за счет общественного бюджета на сумму 5 миллионов гривен. Однако, живущих здесь людей проект благоустройства не устроил. Что побудило одесситов выступить «против», и почему сейчас детскую площадку украшают вывернутые качели и снятая плитка – узнавали наши корреспонденты.