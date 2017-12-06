06.12.2017

Ко Дню Вооруженных Сил Украины

Шестого декабря национальной украинской армии исполнилось 26 лет. Торжественная церемония возложения цветом ко Дню Вооруженных сил Украины состоялась у обелиска Неизвестному матросу на Аллее Славы.